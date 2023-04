“Carpe Diem”: il podcast dei volontari del Servizio Civile Universale

Spingere i giovani a “cogliere l’attimo” è l’obiettivo a cui aspira “Carpe Diem”, il nuovo podcast in quattro episodi di Radio NoBorders curato dai volontari del Servizio Civile Universale impegnati presso la sede di Entropia APS e disponibile su tutte le piattaforme di ascolto gratuite.

Bruna, Francesca, Deborah e Ramiro si sono messi in gioco, cogliendo al volo l’occasione di esprimersi attraverso un mezzo per loro tutto nuovo: la radio. Dopo un periodo di formazione sulla comunicazione digitale radiofonica, infatti, hanno messo in campo le loro risorse e, sviluppando nuove capacità, hanno portato a termine la produzione del loro primo podcast. Con la supervisione della giornalista Daniela Ielasi, i volontari sono partiti da un’idea condivisa, procedendo con l’importante e delicata fase di scrittura dei testi, hanno poi realizzato le interviste agli ospiti, le registrazioni in studio, e poi curato l’editing, la pubblicazione e la disseminazione mediante i canali social.

“Realizzare questo podcast è stata sicuramente un’esperienza molto formativa, che ci ha permesso di incrementare le nostre conoscenze nell’ambito della comunicazione digitale, ma la cosa più bella – raccontano i volontari – è che ci siamo divertiti molto a realizzarlo. Abbiamo collaborato e ciascuno di noi ha avuto modo di esprimere i propri pensieri e dargli voce”.

La scelta del titolo non è casuale, “Carpe Diem” è proprio il nome del progetto di volontariato di cui fanno parte, un progetto che è parte del programma Generatività realizzato dal CSV Cosenza. Ma è anche un riferimento esplicito al celebre film “L’attimo fuggente” e alla frase con cui il protagonista, John Keating, esorta i suoi allievi: “Cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita”. Infatti “il nostro obiettivo – raccontano ancora i volontari – è stato quello di aumentare la consapevolezza, soprattutto quella dei giovani ascoltatori come noi, che cercano un modo per mettersi in gioco e che spesso non sono a conoscenza delle opportunità che si nascondono dietro l’angolo”.

Ogni episodio è dedicato ad esperienze diverse, a partire dal Servizio Civile Universale, per poi proseguire con gli scambi giovanili Erasmus+, gli European Solidarity Corps e i progetti di attivismo e impegno locale: i volontari hanno raccolto le testimonianze dei protagonisti che vivono o hanno vissuto in prima persona queste esperienze, ricostruendo così anche un po’ di storia del territorio calabrese e delle realtà sociali che lo animano.

Partecipazione e attivismo giovanile, volontariato locale e internazionale, impegno al servizio della comunità sono dunque le tematiche affrontate nei quattro episodi di “Carpe Diem”, che vuole essere un modo per spingere i giovani a informarsi, affinché possano orientarsi nella società e trovare il proprio posto nel mondo, acquisendo e sviluppando nuove competenze che li aiutino a crescere sia dal punto di vista personale che intellettuale.