Inclusione e innovazione sociale, nel programma PN Metro Plus e Città Medie Sud anche la città di Corigliano-Rossano

Il sindaco Flavio Stasi e il vicesindaco Maria Salimbeni, sono di ritorno da Roma dopo aver partecipato all’evento, a numero chiuso, sul PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Si tratta di un piano di investimenti con fondi FESR e FSE+ che riguarda inclusione e innovazione sociale (Priorità 5) e infrastrutture per l’inclusione sociale (Priorità 6), la cui fase di programmazione prenderà il via a breve, nel febbraio 2023. Corigliano-Rossano rientra fra i 5 comuni calabresi selezionati per l’accesso ai finanziamenti che saranno ripartiti in quote da un totale che ammonta ad oltre 300milioni di euro.

È un sostegno finanziario dedicato alle città di medie dimensioni del Sud al fine di promuovere la realizzazione di azioni coordinate per l’inclusione e l’innovazione sociale, volte al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione del disagio sociale nei contesti periferici e marginali, attraverso il coinvolgimento attivo dei territori nel pensare interventi che siano in linea con gli specifici bisogni locali.

Gli interventi riguarderanno azioni d’innovazione sociale, accesso all’occupazione, interventi di economia circolare, promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza.

Per facilitare il coinvolgimento delle Città Medie individuate, sono previste attività di confronto, accompagnamento e supporto alla co-progettazione degli interventi, promosse dall’Autorità di Gestione. Solo a conclusione di questo percorso “formativo” si procederà all’effettiva assegnazione delle risorse. Le Amministrazioni coinvolte saranno guidate in attività di programmazione, progettazione, attuazione e supportate nella definizione di procedure e nella condivisione di buone pratiche, frutto anche della precedente esperienza del Pon Metro 2014-2020 e della costante interlocuzione con le 14 città metropolitane.

Il primo appuntamento riservato solo ai convocati, tra cui il comune di Corigliano-Rossano, programmato per il 6 e 7 febbraio a Roma, ha previsto un programma generale articolato in due modalità: presentazione plenaria dei contenuti, focus group per un approfondimento mirato con il coinvolgimento dei referenti delle città.