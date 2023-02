Ammodernamento 106, Stasi: “Ci sono scadenze per noi? No”

«Ho ascoltato con interesse la conferenza stampa del senatore Rapani sulla Statale 106». Eosrdisce così il sindaco Flavio Stasi che torna sulla vicenda dell’ammodernamento della strada statale 106.

«Credo che come spesso capita, quando, in perfetta buona fede, ci si inserisce in un percorso già ben avviato, si ha una visione parziale delle cose. Proverò, senza una conferenza stampa, a renderle complete per supportare il lavoro della nostra delegazione parlamentare, anche per lasciarne traccia scritta.

Intanto un po’ di tempi, perché effettivamente è vero, le risposte non sono state tempestive da parte di nessuno, tranne dell’Amministrazione Comunale.

Il progetto, infatti, é stato presentato informalmente nella primavera 2021. L’amministrazione, nell’agosto 2021, ha dato informalmente il proprio parere contrario, suggerendo anche le modifiche. Suggerimenti non accettati.

A settembre 2021, allora, Anas chiede parere formale sul tracciato, con una conferenza dei servizi. L’Amministrazione risponde sugli attenti, ed il 6 ottobre 2021 risponde. Come potete vedere dalla foto allegata risponde senza ambiguità con parere negativo sugli attraversamenti urbani, dicendosi disponibile a ragionare su come risolvere il problema.

Ricevuto il colpo, al posto di aprire una interlocuzione, si é scatenata una vera e propria campagna mediatica per far cambiare idea all’Amministrazione, con i RUP di Anas direttamente nelle trasmissioni televisive.

Dopo aver perso molti mesi in questo modo, soltanto nei primi mesi del 2022, con l’interessamento di alcuni dirigenti Anas, si apre finalmente una discussione su come migliorare la proposta di tracciato e noi rispondiamo “Pronti!”.

La prima proposta che viene fatta é della primavera 2022 e prevede di attraversare gli scali a monte, con due gallerie, avvicinandosi al vecchio tracciato del megalotto. Su questa proposta esprimiamo immediatamente un parere positivo ed un apprezzamento.

In questa fase si inserisce anche il prezioso lavoro dell’ex Assessore Regionale, Dolce.

Dopo alcune settimane mi viene comunicato che la proposta a monte é troppo costosa e quindi bisognava elaborarne un’altra. Siamo arrivati ad Agosto 2022.

A quel punto si torna sulle proposte che avevo fatto già nel 2021, e mi viene proposta una idea di tracciato con viadotti non impattanti, gallerie, diminuzione del consumo di suolo, gli svincoli che avevo chiesto eccetera. Benissimo, mi sono espresso positivamente sull’idea di tracciato e sottolineo che mancavano solo le opere di integrazione stradale che avevo chiesto: rotonda a Boscarello, rotonda a Fabrizio, rotonda a Toscano-Ioele, attraversamento del Cino, attraversamento del Nubrica e collegamento a Seggio.

A Dicembre 2022 si arriva ad accettare queste proposte, pertanto alcune settimane fa mi sono espresso positivamente sulla proposta complessiva, che ora si deve tradurre in progetto.

Come si può vedere, carte alla mano, l’Amministrazione, su quasi due anni, avrà perso tre settimane. Massimo quattro.

Andiamo ad oggi, visto che si é fatta una gran confusione.

Ci sono scadenze per noi? No. Insieme alla Regione Calabria abbiamo già sottoscritto l’esigenza e l’impegno di procedere alla progettazione del tratto Sibari – Coserie secondo l’idea di tracciato condivisa, con impegni reciproci, e tale progettazione é in capo ad Anas che sono certo la proporrà per il finanziamento. Non serve alcuna delibera.

Quando si andrà in Consiglio Comunale? Ovviamente quando avremo le progettazioni che concretizzeranno le idee che abbiamo condiviso come Comune con Anas e Regione.

Altra confusione sulla delibera che hanno approvato gli altri comuni, che non c’entra niente coi tracciati (molti di questi ancora nemmeno ci sono) ma è la richiesta di deroga al dibattito pubblico. Perché il nostro comune non l’ha approvata? Ma è ovvio: se finora non abbiamo condiviso il tracciato, per quale ragione avremmo dovuto chiedere la deroga al dibattito pubblico?

Non appena ci saranno le progettazioni o degli studi di fattibilità avanzati, si andrà in consiglio comunale anche con la richiesta di deroga, ed in quel caso il Consiglio si esprimerà su ogni aspetto, ovvero se sarà soddisfatto delle mediazioni raggiunte in questi mesi individuate da Comune, Regione ed Anas.

Consentitemi infine due riflessioni.

La prima. É la sedicesima volta che sento dire “se non accettate, perdete i fondi, sarete responsabili di sciagure e pestilenze”. L’ho detto e lo ripeto: non funziona così. Il tratto sibari-coserie presenta dati di traffico adeguati ad una strada di cat. B, cioè ne abbiamo diritto, ed abbiamo anche diritto che sia decente.

Se il problema é trovare qualcuno che si assume la responsabilità delle cose, io non mi tiro mai indietro. Del resto, se non mi fossi assunto delle responsabilità, da solo con la mia maggioranza, al posto della proposta attuale avremmo avuto un rilevato di 6 metri vicino al mare, senza la sistemazione degli incroci di boscarello, di Fabrizio, di Toscano-Ioele e senza gli attraversamenti litoranei. Una responsabilità grave, che rivendico.

La seconda. Se intendiamo portare a casa risultati per il Territorio, chiamiamo le istituzioni interessate e proviamo a condividere un percorso, come abbiamo fatto sabato sul tribunale. Le conferenze stampa facciamole insieme, a risultato raggiunto. Se poi gli obiettivi sono diversi, come sempre lo rispetto, e come sempre rispondo».