Ferrara (Unindustria Calabria): “Finalmente ZES si concretizza”

“Oggi si concretizza uno dei vantaggi della Zes, che e’ quello di bruciare i tempi e di utilizzare modalita’ veloci per poter avere una autorizzazione”. A dirlo il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, a Lamezia Terme, a margine della conferenza stampa per annunciare il rilascio della prima autorizzazione a un insediamento produttivo nella Zes Calabria: l’autorizzazione, rilasciata al gruppo imprenditoriale Callipo, e’ stata concessa nel giro di una settimana.

“Come imprenditori – ha spiegato Ferrara – abbiamo sempre lamentato lacci e lacciuoli, una burocrazia troppo stringente che spesso ha frustrato la voglia di fare impresa. Avere in tempi cosi’ veloci un’unica auTorizzazione e’ un grandissimo passo avanti.

Poi c’e’ tutto cio’ che attiene al credito di imposta per gli investimenti e alla riduzione fiscale. Certo, ci sono ancora problemi: bisogna intervenire e investire in maniera consistente per la riqualificazione delle aree industriali nelle quali insistono le Zone economiche speciali perche’ abbiamo ancora problemi in termini di sicurezza, gestione delle aree verdi, rifiuti, acqua, intermodalita’, accessibilita’.

Bisogna operare secondo logiche di mercato per rendere queste aree appetibili secondo gli standard internazionali. Noi da subito – ha ricordato il presidente di Unindustria Calabria – abbiamo creduto nella Zes, accompagnando sempre questi percorsi, oggi e’ un risultato che condividiamo tutti perche’ dimostriamo che quello che abbiamo detto si concretizza, e la speranza e’ che anche il resto decolli in modo da stimolare investimenti di imprese calabresi ma anche attrarre investimenti dall’Italia e dall’estero tenendo conto della grande dotazione di risorse comunitarie e nazionali in arrivo che – ha concluso Ferrara – possono innescare meccanismi di crescita di lungo periodo”.