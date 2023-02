Il presidente del Consiglio regionale Mancuso sulla ZES: “Un primo segnale forte nella direzione dello sviluppo sostenibile”

“Sono questi i segnali di cui la Calabria ha bisogno, semplificazione amministrativa e rapidità nelle scelte, in funzione dello sviluppo sostenibile.

E sono questi i segnali che la Calabria ha bisogno di mandare al Paese e all’Europa”.

E’ il commento del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, appresa la notizia che la “Giacinto Callipo conserve alimentari srl” è la prima società alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione numero 1 per una nuova attività in una delle aree comprese nel perimetro della Zona economica speciale.

Aggiunge il Presidente dell’Assemblea legislativa: “Al di là degli obiettivi generali su cui punta la Zes, che darà finalmente slancio anche all’area industriale di Lamezia Terme, condivido l’intento del commissario Giuseppe Romano di ‘alimentare il circuito della fiducia’. In particolare da parte del sistema imprenditoriale, in una regione che ha il vantaggio di trovarsi in una posizione dall’importanza strategica, quale ponte dell’Occidente verso l’Africa e l’Asia”.