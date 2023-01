L’IIS ITAS ITC di Rossano e lo Sport come occasione di lavoro

Partirà a breve presso l’IIS ITAS ITC di Rossano, nell’ambito dell’indirizzo Turistico sportivo, il corso di “fitness personal trainer” della durata di 50 ore con esame finale e rilascio del relativo diploma di personal trainer a cura della F.I.P.E.

Questo corso, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Maria Di Cianni, permetterà agli studenti un accesso privilegiato al mondo del lavoro, essendo immediatamente spendibile quale titolo per inserirsi come personal trainer nelle palestre, nei villaggi turistici, sulle navi da crociera e negli alberghi più prestigiosi.

L’IIS ITAS ITC ha stipulato a tal fine convenzioni con il C.O.N.I., il C.I.P. e le federazioni ad essi collegate, per garantire un alto profilo formativo e di spendibilità del titolo, che permetterà anche il riconoscimento di crediti formativi nel corso di laurea in Scienze Motorie.

L’istituto, per assicurare la possibilità a tutti gli studenti di accedere a tale corso, si è dotato di attrezzature per attività paralimpiche, garantendo in questo modo la partecipazione degli alunni con disabilità e la massima inclusione, da sempre obiettivo primario dell’IIS ITAS ITC di Rossano e della sua Dirigente Scolastica.