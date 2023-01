Minacce e aggressioni contro la moglie gravemente malata e invalida: 40enne arrestato a Lattarico (CS)

I carabinieri di Lattarico (Cosenza), in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, hanno arrestato un 40enne indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’uomo era stato già destinatario, nel 2021, della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per i maltrattamenti contro la moglie ed era stato tratto in arresto per la violazione della misura.

Le investigazioni dei militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire la condotta dell’uomo di sopraffazione sistematica verso la moglie, gravemente malata e invalida. L’uomo ha adoperato verso la moglie condotte violente innescate da futili motivi, afferrandola per i capelli e trascinandola a terra, colpendola con pugni e schiaffi su tutto il corpo e minacciandola.

Per impedirle di uscire, inoltre, aveva venduto l’auto della donna ricattandola e minacciandola di dar fuoco alla casa qualora avesse pensato di lasciarlo. Il 40enne è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di altri familiari.