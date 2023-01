Incendio bus ‘Preite’, l’appello della presidente della Provincia di Cosenza: “Se qualcuno sa, parli. Il silenzio non aiuta il rilancio della nostra terra”

«Sono vicina ai titolari e ai lavoratori dell’azienda di trasporti Preite, che ha subito il grave incendio di tre autobus a Diamante, in provincia di Cosenza. Confido nell’azione degli investigatori e degli inquirenti, perché al più presto ne accertino le cause e affinché la giustizia punisca con durezza gli eventuali responsabili».

Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che sottolinea: «Intanto è indispensabile che ora si levi alta la voce delle istituzioni pubbliche. Stiamo lavorando con grande impegno per garantire legalità, sicurezza e un futuro migliore alla comunità del Cosentino, per valorizzare e promuovere le risorse e le eccellenze del territorio.

Sappiamo bene che la criminalità e la delinquenza non tollerano l’affermazione della bellezza e cercano di ostacolarla. Tuttavia, noi, che da rappresentanti istituzionali ascoltiamo ogni giorno i bisogni dei cittadini e delle imprese, dobbiamo essere uniti e forti – conclude la presidente Succurro – per sconfiggere la cultura della violenza, dell’intimidazione e della prevaricazione.

Se qualcuno ha notizie su questo caso accaduto a Diamante, è giusto che parli. Il silenzio non paga mai e non aiuta il rilancio della nostra terra».