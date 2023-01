“Condannare la violenza contro le istituzioni”: solidarietà di Caloveto al sindaco di Crosia

“Non possiamo che condannare con fermezza ogni atto di violenza che vede destinatarie istituzioni e amministrazioni locali ed in primis i sindaci, sempre più in trincea, impotenti e soli di fronte al muro di istanze che provengono dai cittadini; muro che diventa di gomma quando invece di sostegni adeguati, che si invocano e si attendono dallo Stato, giungono come beffa, offese ed attentati che annientano la fiducia e minano la democrazia alle sue fondamenta”.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza, a nome personale, della Giunta Comunale e dell’intera comunità rivolgendo sentimenti di vicinanza ed incondizionata solidarietà al collega Primo Cittadino di Crosia, Antonio Russo per il vile atto intimidatorio subito.

“Ci auguriamo – aggiunge – che le indagini in corso possano avere presto un riscontro positivo e che vengano individuati i responsabili di questo vile gesto che inquina la serenità non solo della famiglia Russo, alla quale si ribadisce massima vicinanza, ma anche della comunità crosiota”.