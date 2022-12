Babbo Natale Lions porta i doni ai piccoli degenti dell’Ospedale Annunziata di Cosenza

Con due giorni di anticipo Babbo Natale ha parcheggiato la sua slitta sul piazzale antistante l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza e, col suo sacco pieno di doni, ha fatto il suo ingresso nei reparti di Oncologia Pediatrica, di Chirurgia Pediatrica e del Pronto Soccorso Pediatrico.

Elegantissimo e perfetto in ogni particolare col suo abito d’ordinanza e con tanto di barba bianca, Lello Parisi, socio del Lions Club Cosenza Castello Svevo, si è calato perfettamente nel ruolo di un gioviale e tenero Babbo Natale e si è intrattenuto con tutti i piccoli pazienti dei tre reparti donando a ciascuno di loro un graditissimo regalo, appositamente scelto per sesso ed età, grazie alla collaborazione del personale medico e paramedico dei reparti, che ha fornito al Club una lista dettagliata con questi due elementi indispensabili per la giusta scelta del dono. In totale sono stati portati regali a 25 piccoli pazienti.

Alla visita erano presenti, visibilmente grati per il clima natalizio che abbiamo portato nei reparti, il Primario F.F. di Pediatria, dr. Natale Dodaro ed il Primario della Chirurgia Pediatrica, dr. Fawzi Shweiki.

I due Primari e tutto il personale infermieristico hanno partecipato con gioia alla “cerimonia” ed hanno ringraziato il Lions Club cosentino per la ventata di allegria e serenità che l’iniziativa ha portato in un luogo di sofferenza e difficoltà.

Grande è stata la commozione di bambini e adolescenti nell’accogliere con gioiosa sorpresa Babbo Natale e i suoi doni, e i loro occhi lucidi, i loro grazie, il loro sorriso hanno dimostrato come sono importanti anche piccoli gesti fatti con il cuore per regalare un po’ di gioia a chi ha conosciuto troppo presto il dolore e la sofferenza.

La Presidente del Club, Maria Donata Tortorici, ha difatti dichiarato: “Ho voluto fortemente questo service, il mio “ service del cuore”, per la forte valenza emotiva che riveste e ringrazio i soci Angela Piattelli, Peppino Spizzirri Marzo, Tina Spizzirri Marzo e Adalgisa Tavolaro che hanno collaborato con me alla sua organizzazione e realizzazione. Rivolgo un ringraziamento particolare a Babbo Natale, il socio Lello Parisi, che ha saputo toccare il cuore dei piccoli ospiti della struttura ospedaliera”.

La presenza di un “Babbo Natale Lions” e dei suoi “aiutanti” fra le corsie dei reparti pediatrici e della Scuola Ospedaliera “Roberta Lanzino”, è stata significativa anche per il rapporto di pluriennale collaborazione che esiste tra il Club e l’Istituto Comprensivo “Roberta Lanzino” di Cosenza, guidato dalla Dirigente Marina Del Sordo, che dirige con motivato e appassionato impegno la prestigiosa Scuola Ospedaliera, la cui presenza all’interno del nosocomio cittadino permette ai piccoli pazienti di trasformare anche la malattia in una esperienza di evoluzione, in cui il tempo non si ferma ma prosegue senza sosta sul cammino della crescita.