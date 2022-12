A Paola la tombolata solidale a favore delle famiglie bisognose

“Natale è carità. In un momento così particolare dell’anno, profondamente segnato dal caro bollette e dalle difficoltà che tante famiglie quotidianamente vivono, non potevamo girarci dall’altra parte, e per questo insieme ai volontari dell’associazione politico-culturale ‘La Migliore Calabria’ abbiamo pensato di sostenere le famiglie meno abbienti. Un piccolo gesto dal grande significato perché solidarietà e dignità sono concetti che non possono esser abbandonati a soli slogan”. Lo afferma Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria, a seguito dell’iniziativa svoltasi il 22 Dicembre presso la sede dell’Associazione provinciale.

Una tombolata solidale partecipata che ha permesso ai promotori di raccogliere una somma importante destinata alla spesa di prodotti alimentari destinati alle famiglie meno fortunate.

“Il Natale – prosegue Di Natale – non è soltanto luci e feste, ma anche povertà e disperazione. Il nostro tradizionale scambio di auguri si è trasformato in qualcosa di fantastico e particolarmente sentito.

La partecipazione all’inziativa testimonia una comunità che ha segnato la storia della Città di Paola e continuerà il proprio cammino”. L’ex Presidente f.f. della Provincia di Cosenza conclude: “Grazie a quanti hanno partecipato. Abbiamo cercato di tendere una mano per restituire speranza a chi l’ha perduta. Il nostro amore per Paola ci spinge a fare questo ed altro”.