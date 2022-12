Cosenza: il Sindaco Franz Caruso plaude all’operato dei vigili urbani intervenuti in soccorso di un operaio in viale Trieste

Il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un plauso particolare ai vigili urbani che ieri mattina hanno soccorso l’operaio colto da malore in viale Trieste, mentre era intento a ripulire la sede stradale. “Desidero rivolgere un encomio pubblico – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – agli istruttori di Polizia Municipale Luca Tavernise, Francesco Occhiuto, Mauro Zangari e Michele Arena, che, duranto lo svolgimento del loro servizio, hanno, con grande spirito di abnegazione e con assoluta tempestività, prestato i primi soccorsi salvando la vita all’operaio,favorendone il trasporto in Ospedale attraverso il 118. La condotta esemplare dei vigili intervenuti è la dimostrazione del ruolo importante svolto dalla Polizia municipale che, pur a ranghi ridotti e con un organico che avrebbe bisogno di essere opportunamente integrato, attendono alle loro funzioni con grande senso civico e particolare dedizione. Per questo desidero esprimere loro gratitudine per l’impegno che profondono al servizio della comunità”.