Sede Cisl di Longobucco intitolata a Walter Cesare Sapia

Il 29 novembre, la CISL provinciale ha intitolato la sede Cisl di Longobucco al prof Walter Cesare Sapia, storico sindacalista che in una militanza cinquantennale ha rappresentato il volto ed il cuore della CISL a Longobucco e nella Sila Greca.

Un lungo corteo aperto dalla banda musicale ha accompagnato i tanti partecipanti dalla piazza alla sede e dopo in Chiesa, per la celebrazione della Santa Messa in occasione del primo anniversario della morte del sindacalista cislino.

In una gremitissima sala del Consiglio Comunale, si è svolto il convegno: “In ricordo di Cesarino Sapia. Il nostro impegno per Longobucco e la Sila Greca”.

Ad aprire i lavori il Segretario Generale della CISL di Cosenza, Giuseppe Lavia, che ha ricordato la figura di un sindacalista impegnato per la persona e per il lavoro, protagonista di una grande stagione di battaglie per lo sviluppo, le infrastrutture, per il rilancio della forestazione e delle aree interne.

“L‘insegnamento che ci lascia Cesarino, il nostro angelo dei forestali – ha proseguito Lavia – è che dobbiamo stare insieme, tutti, parti sociali, datoriali, Istituzioni, Chiesa, forze politiche, perché prima di una casacca di partito, prima del rosso, dell’azzurro, viene un territorio, e solo remando nella stessa direzione potremmo avere territori resilienti e comunità generative che resistono, che si innovano e che affrontano le transizioni con coraggio”.

A seguire il ricordo commosso, a nome degli amici della CISL di Longobucco, di Alberto De Simone.

È intervenuto Ciccio Madeo, responsabile CISL di Longobucco, che ha evidenziato le priorità del territorio: superamento dei tanti bacini di precariato, completamento della Longobucco Mare, rafforzamento dei servizi socio sanitari territoriali.

Il Sindaco Giovcanni Pirillo ha ricordato l’uomo, l’amico, la storia di impegno politico che ha visto il prof. Cesare Sapia ricoprire negli anni ‘80 il ruolo di Vice Sindaco di Longobucco.

Don Pino Straface, parroco e Vicario Generale dell’Arcidiocesi, ha evidenziato l’importanza per Longobucco di ritrovarsi “comunità”, recuperando il messaggio del Papa del camminare insieme, per il bene comune.