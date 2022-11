Corigliano Rossano (Cs), VII stagione concertistica: domenica 20 novembre il recital pianistico di Flavio Tozzi e Asia Mineo

Tutto pronto per il quinto appuntamento della VII edizione della Stagione concertistica Città di Corigliano-Rossano. Domenica 20 novembre, presso la Biblioteca Pometti nel centro storico dell’area urbana di Corigliano, è in programma il Recital Pianistico di Flavio Tozzi & Asia Mineo. L’evento, inserito nella kermesse organizzata dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, avrà inizio alle ore 19.00 con ingresso libero.

Giovanissimi ed entrambi formatisi al Conservatorio “Paisiello”, offriranno uno spettacolo di qualità e di elevato spessore artistico. Asia Mineo, che ha frequentato vari corsi di perfezionamento con il M° Flavio Manganaro, è vincitrice di numerosi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha già esordito in pubblico da solista nonché in varie formazioni cameristiche.

Flavio Domenico Tozzi ad oggi frequenta il secondo anno del corso Accademico di I livello presso il Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, dove prosegue gli studi nella classe del M° Paolo Cuccaro. Anche lui è vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali e dal 2021 è pianista in organico della “Orchestra Giovanile della Magna Grecia” di Taranto, eseguendo diversi piano recital nell’ambito di stagioni concertistiche e rassegne organizzate da associazioni musicali di assoluto rilievo.