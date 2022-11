Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’ANCRI di Cosenza: Cosentino rieletto presidente

Al termine dell’Assemblea elettiva, tenutasi nella Sala della Federazione della Caccia di Cosenza, Angelo Cosentino, è stato riconfermato per acclamazione Presidente della Sezione Territoriale ANCRI Cosenza.

Vice Presidente è stato confermato Antonio Salamanca, e come componenti del Direttivo: Elena Paola Mittembergher, Giovanni Delia, Giacomo Gaspare Ferlaino, Flaviano Giannicola, Gerardo Sica, Pasquale Giardino, con delega territoriale di addetto stampa e cerimonia e Armando Tocci, con delega territoriale dei rapporti istituzionali.

I lavori assembleari, aperti con l’ascolto dell’Inno di Mameli, sono stati presieduti dal Consigliere Nazionale Gaetano Paduano, delegato della Presidenza nazionale ANCRI.

Nel suo intervento, l’Uff. Angelo Cosentino ha ricordato all’Assemblea dei Soci e agli ospiti intervenuti che l’ANCRI è il sodalizio che raccoglie gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è presente su tutto il territorio nazionale con sezioni provinciali (75 delegazioni italiane e 23 estere).

L’ANCRI, per finalità statutarie, opera per divulgare a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione italiana, specialmente quelli incarnati nei simboli ufficiali della Repubblica come l’Inno Nazionale e la Bandiera Tricolore.

Il riconfermato Presidente nel ringraziare tutti i Soci presenti per la riconferma ottenuta conclude i lavori assembleari leggendo la formula di accettazione dell’incarico conferito impegnandosi ad attuare i principi istituzionali “Parati Sumus Iterare”.