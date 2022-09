Cosenza, al via lunedì prossimo 3 ottobre il servizio di ludoteca comunale

Il servizio di ludoteca comunale sarà attivo dal prossimo lunedì 3 ottobre 2022 e per la durata di 3 mesi.

Lo annuncia il sindaco, Franz Caruso, che sottolinea gli enormi sforzi compiuti per garantire il servizio, superando le tante criticità riconducibili alla mancata capacità di spesa dell’Ente. Le ludoteche sono, infatti, a totale carico del Comun e, seppur non sono considerate servizio essenziale bensì integrativo, il sindaco Franz Caruso non ha voluto privare di tale opportunità la comunità cosentina, chiedendo agli uffici di trovare le somme necessarie tra le pieghe di un bilancio ingessato.

“E’ stato veramente difficile trovare capienza di spesa nel documento contabile, ma ce l’abbiamo fatta – ha affermato il sindaco Franz Caruso – E’ del tutto evidente che non è per nulla facile gestire un bilancio che non ha disponibilità. Lavoriamo, però, con fermezza e costanza per risolvere nel migliore dei modi una situazione certamente difficile, ma che stiamo definendo per portarla a soluzione. Occorre fare delle scelte, spesso spinose e faticose, assumendocene pienamente la responsabilità, consapevoli di dover sopportare anche critiche e polemiche di vario genere che non dovrebbero essere imputate alla mia governance amministrativa”.

“Cionondimeno – ha concluso il Primo Cittadino – andiamo avanti con costanza e determinazione. La strada da percorrere è certamente in salita e piena di ostacoli, ma la percorreremo fino in fondo, con l’unico obiettivo di far emergere Cosenza dalle secche in cui è stata lasciata per proiettarla in un futuro migliore, di luce e non di ombre e, soprattutto, di crescita e sviluppo. Continueremo a fare di tutto, quindi, per assicurare servizi adeguati alla nostra comunità, anche nel sociale che rappresenta il settore più pesante e problematico”.

Le iscrizioni al servizio ludoteca sono già aperte ed è possibile effettuarle presso le sedi di via Popilia, Serra Spiga e Centro Storico.