Il campione del mondo Giorgio Calcaterra parteciperà alla “Co.Ro. ProMarathon”

La CoRo ProMarathon del 9 ottobre ha trovato il suo primo medagliato sponsor, si tratta di Giorgio Calcaterra, vero e proprio guru italiano delle lunghe distanze, capace di laurearsi tre volte campione del mondo e tre volte campione d’Europa nella distanza dei 100 km. “Re Giorgio” ultramaratoneta e maratoneta che, tra le altre cose ha vinto, per 12 volte consecutive la 100 km del Passatore, si appresta ora a calpestare il suolo di Corigliano-Rossano, dove lo aspettano i 17 km della Co.Ro. ProMarathon.

La ripartenza passa anche dallo Sport, che rappresenta uno dei veicoli più importanti per diffondere l’immagine della Città e per migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio su questo assunto e in previsione della grande manifestazione agonistica di livello nazionale (maratona o mezza maratona) che si sta già preparando per il 2023, domenica 9 ottobre si terrà la CoRo ProMarathon una gara competitiva su strada di 17 km, aperta ad atleti tesserati e atleti che potranno tesserarsi in occasione della gara.

Il percorso della ProMarathon parte da piazza Papa Giovanni Paolo II (piazza Salotto) per dirigersi verso il centro storico di Corigliano, zona Sant’Antonio, scendere nella zona di Piragineti e arrivare a piazza Bernardino Le Fosse, dove si terranno anche gare per ragazzi che potranno cimentarsi nei 40, 80, 160 e 320 metri.

L’atletica leggera sta vivendo un momento d’oro. Mai come in questo periodo la costa jonica pullula di giovanissimi e giovani che vogliono praticare questo magnifico sport. Gli atleti dei team Corigliano-Rossano, Castrovillari e Mirto targati CorriCastrovillari sono già una realtà consolidata e stanno riscuotendo successi e vittorie nelle gare in cui sono impegnati. Si sta investendo molto in questo senso, adeguando le piste e fornendo ai corridori tutto quello di cui hanno bisogno per affrontare al meglio la preparazione atletica in vista delle competizioni. L’occasione di avere una gara ufficiale Fidal che valorizza il territorio di Corigliano-Rosano può rappresentare un ulteriore volano a questo sport. Il percorso tecnico di 17km che parte da Corigliano per arrivare al traguardo di Rossano può rappresentare per gli atleti una gran bella preparazione in vista delle maratone (e mezze maratone) del periodo autunnale. L’organizzazione si è attrezzata in tutto per far trovare un bel percorso e tantissimi premi e pacchi gara oltre al classico ristoro di fine gara.