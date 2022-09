Corigliano Rossano: modifiche alla viabilità in occasione della Festa di San Nilo

È stata emessa una ordinanza per disciplinare la circolazione stradale giorno lunedì 26 settembre, nel centro storico di Rossano, in occasione della Festa di San Nilo.

È vietata la fermata e la sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli su Piazza Steri dalle ore 8 fino a terminata esigenza; dalle 9 fino a terminata esigenza, su ambo i lati, lungo le seguenti strade: Via G. Rizzo – Piazza Matteotti – Corso Garibaldi (contromano) da incrocio Piazza Matteotti – Via San Nilo – incrocio Via Minnicelli – Via Don Ciro Santoro – Piazza Duomo; dalle ore 16 fino a terminata esigenza, su tutta Piazza Duomo; dalle ore 17 sino a terminata esigenza, su ambo i lati, durante lo svolgimento della Processione del Santo Patrono “San Nilo”, lungo le seguenti strade: Piazza Duomo – Via Don Ciro Santoro – Via XX Settembre, Via Amendola – S. Nico – Via San Marco – Corso Garibaldi – Piazza Steri – Piazza SS. Anargiri – Piazza Matteotti. Poi la statua di San Bartolomeo proseguirà per per Via G. Rizzo – Via San Bartolomeo fino alla Chiesa mentre la Statua di San Nilo proseguirà per Corso Garibaldi fino alla Chiesa di San Nilo