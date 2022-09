Cosenza, il sindaco Caruso rivolge un plauso alla Polizia locale: “Ottimo lavoro durante esequie mons. Nolè”

Il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un plauso alla Polizia Municipale per l’impegno profuso durante le esequie di Mons.Nolè, celebrate ieri in Cattedrale di Cosenza e che hanno richiesto la predisposizione di un piano viabilistico idoneo ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti, limitando al minimo i disagi agli utenti della strada.

“Avverto la necessità – ha sottolineato Franz Caruso nel suo messaggio indirizzato alla Polizia Municipale – di rivolgere un particolare ringraziamento ed un plauso al Comando della Polizia Municipale e a tutti i vigili urbani che hanno dato prova, in occasione di un evento straordinario come le esequie del Padre Arvicescovo Mons.Nolè, di una efficiente organizzazione, nonostante operino, come è noto, a ranghi ridotti. Allo stesso tempo – ha aggiunto il primo cittadino – non posso fare a meno di far pervenire il mio ringraziamento anche ai Comandi della Polizia Provinciale e delle polizie municipali di quei comuni che hanno supportato e coadiuvato il nostro corpo dei vigili urbani nelle operazioni di regolamentazione della viabilità: Bisignano, Rende, Montalto Uffugo e Amantea”.