Solidarietà del presidente del Consiglio Regionale, Mancuso, all’azienda Ionà dopo l’intimidazione subita

“L’intimidazione, gravissima per le modalità con cui è stata organizzata, alla famiglia Ionà ci sprona a non abbassare la guardia contro il fenomeno della criminalità organizzata che, per essere fermata, ha bisogno dell’azione intelligente e repressiva di magistratura e forze dell’ordine a cui siamo grati per l’impegno che dispiegano, ma ha anche bisogno di una reazione corale e unitaria della Calabria perbene che considera la mafia un disvalore assoluto. In tal senso – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso -, è decisamente ammirevole e assurge ad esempio encomiabile per chi ancora subisce in silenzio, la reazione dell’imprenditore Emanuela Ionà, che non ha esitato a denunciare l’atto scellerato ai danni di un’attività che genera ricchezza e dà lavoro a tante famiglie. Esprimo la solidarietà mia e del Consiglio regionale all’imprenditore, ma la speranza è che i responsabili siano individuati e consegnati rapidamente alle patrie galere”.