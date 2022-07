Schiavonea, il mercato ittico apre ai cittadini: ottima partenza per l'”asta” del mercoledì

Continua la politica di rilancio della Meris e del mercato ittico di Schiavonea.

Dopo aver intercettato un finanziamento regionale per 103 mila euro finalizzato a sostenere costi salariali e per la formazione del personale, questa settimana è partita la sperimentazione di una “seconda asta” aperta ai cittadini e finalizzata alla vendita di tutto il prodotto rimasto invenduto in occasione dell’asta “tradizionale” alla quale possono partecipare solo i grossisti.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla nuova gestione della Meris e che fa parte di un percorso di ampliamento dei servizi erogati all’interno del mercato ittico con l’obiettivo renderlo sempre più attrattivo ed utile per la marineria e per l’intera comunità, ha suscitato una grande curiosità ed ha incassato un risultato pieno: l’intero prodotto è stato venduto.

Per questa ragione la sperimentazione continuerà, e la seconda asta diventerà un appuntamento fisso del mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

I prezzi di partenza applicati alla seconda asta sono determinati dalla media delle quotazioni giornaliere del prodotto in vendita, maggiorate del 50%.