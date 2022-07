Il sindaco Franz Caruso ha celebrato l’unione civile tra Raffaella ed Eugenia: “Ancora una volta si testimonia la natura solidale ed inclusiva di Cosenza”

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso ha celebrato questo pomeriggio l’unione civile tra Eugenia e Raffaella nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, per l’occasione adornato a festa.

“E’ un momento entusiasmante e di grande importanza – ha affermato il primo cittadino di Cosenza – perchè ancora una volta testimonia la vera natura della nostra città, che è solidale ed inclusiva. I cosentini hanno uno spirito profondamente libero, democratico e progressista, che oggi si manifesta in tutta la sua forza e preponderanza. Anche in ragione di ciò mi piace sottolineare che è anche attraverso questi atti di unione civile che una comunità rimuove concretamente quei pregiudizi che opprimono e non rendono veramente liberi una città ed un popolo. Cosenza è una città emancipata e pronta a guardare al futuro nel rispetto di tutti e di ognuno. Siamo orgogliosi di ciò e per questo ci piace riaffermarlo in ogni occasione utile e, quindi, anche oggi celebrando questa bella e partecipata unione civile”.

“La felicità che si legge nel viso delle spose ed in quello dei loro familiari ed amici – ha concluso il sindaco Franz Caruso – mi riempie di gioia. Nel formulare i miei più sentiti auguri a Raffaella ed a Eugenia, che ringrazio per averci reso parte di questo bellissimo momento, auspico per la mia Cosenza di proseguire nel cammino della difesa dei diritti e della libertà, affinchè sia sempre pronta ad arginare pregiudizi ed ostilità di ogni genere”.