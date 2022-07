RSA Caloveto, finalmente la gara per la gestione

Non abbiamo mai abbandonato l’idea che la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Caloveto potesse tornare presto ad essere punto di riferimento nel territorio sia per quanto riguarda le esigenze di tutela ed assistenza delle persone anziane, sia dal punto di vista occupazionale e quindi economico. Con l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione, questo obiettivo al quale abbiamo guardato con abnegazione, si concretizza.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per la pubblicazione della gara destinata alla gestione della struttura per 60 posti letto.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare i due Commissari provinciali dell’azienda sanitaria di Cosenza che si sono avvicendati, Vincenzo La Regina, prima e Antonello Graziano, poi per aver accompagnato il completamento della procedura ed essersi sempre dimostrati disponibili al dialogo ed al confronto.

Dal funzionamento di questa struttura – prosegue il Sindaco – deve e può dipendere la sopravvivenza di questo territorio che continua a ricercare tutte quelle occasioni utili a frenare lo spopolamento

I documenti di gara sono disponibili sul sito asp.cosenza.it. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 settembre. L’affidamento della gestione prevede anche l’adeguamento della struttura, la fornitura di mobili, arredi, accessori ed attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento.