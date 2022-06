Occhiuto: “In Stazione Meteo Arpacal di Cosenza strumenti d’avanguardia”

“Questo e’ un presidio che si istituisce in una regione come la Calabria che ha tantissimi problemi legati a potenziali rischi naturali. Su questo tema stiamo lavorando molto e nei prossimi giorni proporremo al Consiglio regionale la nuova legge sulla protezione civile”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto a margine dell’inaugurazione dei nuovi locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal a Cosenza. “Speriamo non ci siano eventi avversi – ha aggiunto Occhiuto – ma in una regione come la Calabria e’ giusto prepararsi per tempo avendo una protezione civile che funzioni bene e soprattutto che funzioni con strumenti all’avanguardia come quello e’ che oggi si inaugura”.