Inaugurati nella Stazione Ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza i nuovi locali dell’Area Meteo – Centro Funzionale Arpacal

Sono stati inaugurati i nuovi locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, ubicati nella Stazione Ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza e concessi in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana. All’evento ha partecipato il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il Centro e’ parte essenziale del Sistema nazionale e regionale di Protezione civile e costituisce il nodo calabrese della Rete nazionale dei Centri Funzionali, coordinata dalla Protezione Civile nazionale con compiti di allertamento del rischio meteo idrogeologico ed idraulico. La struttura effettua, in tale ambito, il monitoraggio dei fenomeni meteo-idrogeologici ed idraulici ed e’ operativa h24 tutti i giorni dell’anno, garantendo le proprie attivita’ volte a preservare la vita umana, sia in fase previsionale che in corso d’evento. “L’ inaugurazione dei nuovi locali area meteo non rappresenta solo un fatto simbolico – ha detto il direttore generale di Arpacal, Domenico Pappaterra – ma permettera’ ancora di piu’ ad Arpacal ed al suo Centro Funzionale di essere parte integrante del sistema nazionale di previsione e prevenzione dei rischi meteo -idrogeologici ed idraulici finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumita’”.

Nel corso dell’evento presentati mezzi e parte della strumentazione acquisita con il progetto, tra i quali due droni con sensoristica di elevata tecnologia per il monitoraggio ed il rilevamento degli stati di rischio sul territorio, un radar meteo mobile in banda X, che consentira’ una stima accurata dei campi di precipitazione nelle varie porzioni di territorio, una sala operativa mobile che fungera’ anche da centro di comando e stazione di controllo e pilotaggio degli aeromobili. “Sostanzialmente – ha detto Eugenio Filice direttore del Centro – le attrezzature serviranno a rendere autonome le previsioni meteo regionali che adesso invece prendiamo da Roma per delineare gli scenari di rischio locali. Con questa stazione meteo riusciremo a fare delle previsioni autonome e piu’ accurate alla scala locale, anche a breve termine che consentiranno quindi di migliorare e sistema di allertamento”.