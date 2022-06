Rende (Cs), Artese (Pd): “Si lavori insieme per essere protagonisti del futuro dell’area urbana”

Il neo segretario della sezione PD di Rende Annamaria Artese ha informalmente incontrato il segretario provinciale Vittorio Pecoraro insieme al collega candidato al ballottaggio Luigi Superbo

Il segretario ha voluto complimentarsi “per l’ottimo risultato ottenuto che segna, nei fatti, un nuovo corso per il nostro partito che a Rende ha visto, con la vittoria ottenuta da parte di Artese, l’avviarsi di una nuova stagione all’insegna, finalmente, dell’unità”.

Il segretario ha altresì sottolineato “la necessità di intraprendere un percorso sinergico che si nutra dell’apporto di tutte le componenti del partito. Dopo le elezioni, è necessario l’impegno di ognuno per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Artese ha ribadito come “la storia recente ci ha insegnato come divisioni e personalismi abbiano portato solo al commissariamento del nostro partito. Queste elezioni hanno sancito quale debba essere il ruolo che spetta al PD nel panorama politico della nostra provincia: ritornare al essere i protagonisti di un processo di rinnovamento che ci porterà alle prossime competizioni amministrative più coesi”.

“Rende può davvero essere esempio per l’intero territorio provinciale e, ne siamo certi, che solo uniti si saprà riconquistare il ruolo che il PD merita nel contesto dell’area urbana. A breve incontrerò i componenti di Innova Rende affinché anche loro possano dare il proprio prezioso apporto in vista della convocazione del primo direttivo.

L’obiettivo è cercare la massima condivisione di pensieri, idee e azioni di sviluppo, per aprire una nuova fase politica che, in continuità con la storia del nostro partito, faccia di nuovo della democrazia partecipativa e del civismo pratica quotidiana e impegno costante al servizio del bene comune. Sono tanti i temi cruciali su cui discutere e confrontarsi: dall’ideazione e alla costruzione di un moderno processo di sviluppo innovativo e sostenibile per l’area urbana attraverso azioni di sinergia che vadano a migliorare i servizi alla cittadinanza e al suo benessere, bisogna costruire un nuovo modello di comunità che punti su servizi essenziali, sanità, rigenerazione delle periferie, mobilità smart pubblica, digitalizzazione, crescita dei livelli occupazionali. Con gli investimenti previsti da PNRR, Fondi Europei, CIS, PSR, possiamo finalmente colmare il divario nord/sud, garantire ai nostri cittadini qualora della vita e sostenibilità. Per questo crediamo fortemente che ogni componente del partito possa concorrere a scrivere il futuro di questa città”, ha concluso Artese.