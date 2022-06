Ecco la nuova Giunta comunale di Praia a Mare

Il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo ha varato la Giunta comunale. Senza perdere tempo, la composizione dell’esecutivo ha occupato uno dei primi adempimenti della rinnovata amministrazione comunale praiese. Il primo cittadino ha distribuito deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza. Inoltre, i candidati non eletti saranno coinvolti nei processi di gestione della cosa pubblica.

Queste le deleghe ai quattro assessori. Maria Pia Malvarosa è vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Patrimonio, Demanio e Semplificazione amministrativa. Elisa Selvaggi è assessore alla Sanità, Pianificazione attività balneari, Formazione professionale e Digitalizzazione. Francesco Di Deco è assessore ai Lavori pubblici, Decoro, Viabilità e Sicurezza urbana. Stefano Faviere è assessore alle Attività produttive, Commercio e Politiche giovanili.

I restanti consiglieri di maggioranza sono stati delegati a curare settori specifici. Isabella Bencardino si occuperà di Cultura, Associazionismo e cooperazione. Fabio Macrì è stato delegato allo Sviluppo e alla promozione integrata della destinazione turistica. Domenico Droghini si occuperà di Ambiente, Transizione ecologica e Gestione del ciclo dei rifiuti. Giuseppe Cetraro curerà Sport e Gestione del territorio.

Infine, i 4 candidati della lista #Puntoeacapo non eletti, Eleonora Riente, Giuseppe Lamboglia, Biagio Pepe e Leone Cazzolato, collaboreranno attivamente affiancando gli eletti.

“Si parte subito – sostiene Antonino De Lorenzo –, perché c’è tanto da fare. Soprattutto c’è da programmare per la stagione estiva che è già effettivamente in corso. L’orizzonte seguito per queste scelte è stato uno soltanto: le specifiche competenze di ogni singolo componente della lista. La collaborazione al lavoro che ci aspetta non sarà fornita solo dai non eletti, ma anche dal gruppo di lavoro che per tutto questo tempo ha contribuito a costruire la nostra proposta progettuale ed amministrativa”.