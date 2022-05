Elezioni amministrative, Italia Viva in campo sul Tirreno cosentino

“Italia Viva sarà in campo nelle elezioni sul Tirreno cosentino. A Belvedere la nostra candidata sarà Raffaela Sansoni con Vincenzo Cascini Sindaco, ad Amantea sosteniamo invece la candidatura di Biagio Miraglia con Gianfranco Suriano Sindaco. La decisione è maturata dopo un confronto con i referenti territoriali del partito. Raffaella Sansoni e Biagio Miraglia sono espressione dei valori riformisti che animano l’azione politica di Italia Viva ed è per questo che saremo al loro fianco in queste importanti sfide per il futuro delle due città”.

Così in una nota i coordinatori provinciali di Italia Viva, Davide Lauria e Nunzia Paese.