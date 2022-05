Trovati in possesso di 100 grammi di hascisc e 55 di marijuana: 4 arresti a Cosenza

I carabinieri della Compagnia di Cosenza, nel corso di uno servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, 4 uomini di eta’ compresa fra i 21 ed i 26 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, in una stanza di una struttura ricettiva, hanno trovato e sequestrato 100 grammi di hascisc e 55 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione, tre coltelli con la lama intrisa di sostanza stupefacente e ritagli in materiale plastico per il confezionamento della sostanza stupefacente illecitamente detenuta. Nel corso della perquisizione e’ stata, inoltre, trovata una rilevante somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’accertata attivita’ illecita. Al termine delle formalita’ di rito, gli arrestati sono stati condotti nelle loro abitazioni, in regime di arresti domiciliari, cosi’ come disposto dall’Autorita’ giudiziaria.