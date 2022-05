Morte Franco Lanzino: il ricordo di Nausica Sbarra (Cisl)

«Franco ci lascia nel giorno in cui celebriamo le mamme, ci lascia nel giorno in cui celebriamo l’amore materno. E proprio nella giornata di oggi, Papa Francesco ci ha ricordato che il legame tra noi e il Signore si riassume in tre verbi: ascoltare, conoscere e seguire. Questo legame con il Signore Franco lo aveva stretto attraverso una profonda fede. Lui ascoltava, conosceva, seguiva e lo faceva perché era una persona speciale; lo faceva nel ricordo dell’amata figlia alla quale ha dedicato tutta l’esistenza dopo la tragica scomparsa.

Franco ha vissuto con dedizione e sacrificio la sua vita, facendosi carico dei problemi della gente e prendendosi cura delle persone. Aveva mutato il suo dolore rendendolo amore verso il prossimo. Parlava di sentimenti ai giovani nelle scuole e condannava con forza la violenza, lo faceva anche accanto a noi del Coordinamento Donne CISL Calabria. Avevamo sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne e contro i minori; quando lo andai a trovare nella sede della Fondazione Roberta Lanzino ricordo che mi disse: “Nausì! Questa è la casa delle donne di Calabria!”.

Questo era Franco! Una persona dagli alti valori morali, un prezioso alleato delle donne calabresi, un padre meraviglioso che ha sempre sentito viva la figlia attraverso il suo impegno e la fondazione a lei intitolata, testimonianza dell’amore che gli bruciava nelle vene per la sua Roberta.

Franco Lanzino ci lascia una grande eredità morale che dobbiamo accogliere. Non lo dimenticheremo mai, continuerà a vivere nei nostri cuori grazie al suo esempio e attraverso “La casa di Roberta”, una porta aperta alla speranza per le donne di Calabria. Ciao Franco!»