Laino Borgo: festeggiati i nuovi nati e le mamme

«La vita è fatta di difficoltà e di vittori. Non dobbiamo mai perdere la fiducia, la speranza e l’impegno, soprattutto per i nostri figili che sono seme e terra d’amore. La loro innocenza, la loro fragilità e la loro bellezza parlano ai nostri cuori. Il loro sorriso possa essere sempre monito di pace per costruire un mondo migliore».

Con questa frase, scritta su una pergamena, l’amministrazione comunale di Laino Borgo ha celebrato i nuovi nati del 2021. Una cerimonia semplice ma carica di significato voluta dal sindaco, Mariangelina Russo e dall’amministrazione comunale, crede molto nel presente e nel futuro della comunità, alimentata proprio dalle nuove nascite.

Ai piccoli, con la collaborazione dei consiglieri comunali Gina Calvosa e Daniela Sirufo), è stata regalata, insieme alla pergamena, anche una chiave realizzata per l’occasione come simbolo di vita che ha un valore assoluto non solo per le «famiglie che ricevono questo dono straordinario – ha aggiunto il sindaco Mariangelina Russo – ma anche per tutta la comunità, perché nuovi bambini rappresentano il nostro futuro. Noi – ha commentato – come esecutivo siamo pronti e ben contenti di creare nuove strutture per i bambini che devono sentirsi sempre più accolti e poter usufruire di spazi a loro dedicati per crescere in armonia e gioia».

Proprio di recente, per consolidare l’importanza dei bambini all’interno della comunità, l’amministrazione ha inaugurato il nuovo parco giochi come spazio da dedicare al divertimento e la spensieratezza per i figli di questa comunità.

Nella stessa occasione, visto la coincidente festa della mamma, l’esecutivo del sindaco Russo ha regalato a tutte le mamme presenti una rosa per ricordare anche il ruolo importante e vitale che le madri svolgono a servizio della vita e per la comunità familiare e quella sociale in generale.