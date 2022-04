Treni, manutenzione straordinaria dal 23 al 26 aprile nel nodo di Napoli. Modifiche e variazioni percorsi sulla tratta Napoli-Salerno-Sapri-Cosenza

Da sabato 23 a martedi’ 26 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguira’ interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Napoli. Per consentire l’operativita’ dei cantieri la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno-Sapri-Cosenza subira’ modifiche e variazioni di percorso. In particolare: i treni 4296 e 4297 della relazione Napoli -Taranto hanno origine e termine corsa a Salerno. Tra Salerno e Napoli Centrale sono previsti i bus sostitutivi PZ496 e PZ497; La circolazione sulla tratta Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio e’ interrotta, pertanto i treni percorreranno la linea convenzionale; I treni regionali delle relazioni Napoli – Salerno – Sapri – Cosenza hanno origine e termine corsa a Napoli San Giovanni Barra / Napoli Campi Flegrei; Per raggiungere Napoli Centrale i viaggiatori possono utilizzare il servizio metropolitano da Napoli San Giovanni Barra a Napoli Piazza Garibaldi (linea 2). Rispetto agli ultimi collegamenti serali, per i treni 5208 – 5342 e’ previsto un bus sostitutivo da Napoli San Giovanni Barra a Napoli Centrale. I dettagli delle variazioni all’offerta commerciale sono disponibili nelle stazioni, sul sito di Rfi e sui canali web dell’impresa ferroviaria.