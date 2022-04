Cosenza, illustrato in commissione urbanistica il prossimo posizionamento della statua in bronzo dedicata a Giacomo Mancini

Si è riunita questa mattina la commissione urbanistica di Palazzo dei Bruzi che ha visto la partecipazione dell’ On.Giacomo Mancini Jr per presentare il progetto di celebrazione della figura dello statista e leader politico Giacomo Mancini senior, legato alla inaugurazione, a 20 anni dalla scomparsa, della statua in bronzo che lo raffigura a grandezza naturale. I lavori sono stati aperti dal Presidente, Francesco Turco, che ha rimarcato la casualità che ha voluto che lo svolgimento della commissione consiliare avvenisse proprio nel giorno del compleanno del leone socialista nato, appunto, il 21 aprile del 1916.

“La statua – ha affermato Turco – sarà posta all’inizio di Corso Mazzini ed avrà le spalle rivolte al Comune affinché chi la fotograferà avrà da sfondo il Palazzo in cui ha svolto la sua attività politico/amministrativa da Sindaco della città negli ultimi anni della sua vita, dal 1993 al 2002. La statua guarderà, invece, Corso Mazzini divenuto isola pedonale per sua volontà e la città nuova che egli ha immaginato e cominciato a costruire in una visione lungimirante e avveduta”.

L’On. Giacomo Mancini jr, che ha portato i saluti del Presidente e di tutti i membri della Fondazione Mancini, ha spiegato come è nata l’idea della statua.

“Ogni ragionamento sulla figura di mio nonno –ha affermato l’on. Giacomo Mancini jr – termina solitamente con due osservazioni: “doveva campare altri cent’anni” e “dovrebbero fargli una statua”. Ecco, noi abbiamo dato concretezza a questo secondo auspicio”. “

“La statua – ha spiegato Mancini – è stata realizzata grazie ai contributi volontari di compagne e compagni, amiche e amici, estimatrici e estimatori. L’ opera del Maestro Domenico Sepe arriverà in città sabato 23, per essere svelata dallo stesso autore lunedì prossimo 25 aprile, alle 11,30, in una ricorrenza, quella della Liberazione, che rappresenta una parte importante nella vita e nella formazione di mio nonno”. Il dibattito che è seguito ha fatto registrare il ricordo commosso dell’uomo e dello statista che ha scelto di dedicare gli ultimi anni della sua vita alla sua amata Cosenza.