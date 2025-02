FdI, Iuliano è il nuovo coordinatore del circolo di Settingiano (Cz)

Vincenzo Iuliano è stato eletto coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Settingiano al termine dei lavori, in un teatro comunale gremito, del primo congresso cittadino, che ha visto anche la designazione del direttivo che sarà al fianco di Iuliano. Presenti il coordinatore provinciale e regionale di Fdi, Wanda Ferro, il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Campanella, il sindaco Antonello Formica e i componenti del direttivo provinciale del partito, Francesco Fragomele, Pietro Fazio e Serafino Gallo.

“Il mio intento – ha dichiarato Iuliano – nel corso di questa nuova avventura che mi appresto a vivere è quello di favorire la crescita politica e organizzativa di Fratelli d’Italia sul nostro territorio, ma anche quello di cercare di creare una comunità politica forte e inclusiva, capace di coinvolgere iscritti, militanti e simpatizzanti. La sezione cittadina di Fdi sarà una sede dove confrontarsi e proporre idee per lo sviluppo di Settingiano, affrontando le sfide che ci attendono con determinazione e visione strategica. Questa mia candidatura nasce dal desiderio di continuare a servire la nostra comunità e di meglio imparare a supportare il nostro partito politico, con lo stesso impegno e la stessa passione che mi hanno guidato in questi anni”.

Il sindaco Formica, dopo aver illustrato tutti gli interventi di riqualificazione effettuati sul territorio e quelli prossimi al taglio del nastro, ha sottolineato come “a volte si pensi che avere la capacità di amministrare sia solamente dare pacche sulle spalle o presenziare ai vari eventi, ma una cittadinanza si amministra dall’interno, dalla residenza comunale, con grande impegno. L’attività di un’amministrazione si deve basare non tanto sui rapporti interpersonali, ma sulla capacità di programmazione”.

Per Fazio, “i congressi sono dei momenti importantissimi di aggregazione, perché vedono la partecipazione di nuove persone, e gli altri partiti, dove non c’è effettivamente un coinvolgimento della base come avviene in Fdi, non arrivano a questi risultati”.

Montuoro, dopo aver rivolto “i migliori auguri di buon lavoro al direttivo e a Iuliano, amministratore di lungo corso e con una grande passione, che farà sicuramente bene in questa nuova veste”, ha rimarcato quanto sia “importante la presenza del partito sul territorio, perché bisogna interfacciarsi quotidianamente con i cittadini, dando loro dei punti di riferimento rispetto a quelle che sono le istanze di un territorio, e Fdi è l’unico partito ad avere una struttura forte e capillare in grado di fare questo. La massima espressione di democrazia di un partito sì celebra con lo svolgimento dei congressi, perché credo che il territorio vada vissuto sempre, lontano dalle scadenze elettorali; solo così si vincono realmente le sfide”.

Anche dalle parole di Wanda Ferro è emersa tutta la valenza del momento congressuale: “Il significato di questi incontri non è tanto eleggere la dirigenza di un partito, ma essere vicini alla gente, perché credo che sia il modo migliore per condurre l’azione politica e per darle più forza. Abbiamo una classe dirigente qualificata e capace di amministrare i territori. Oggi la storia ci sta chiamando – ha concluso – chiedendo a noi un impegno e ai cittadini quell’atto di lealtà che sicuramente non mancherà, come possiamo vedere soprattutto in occasioni molto partecipate come queste dei congressi”.