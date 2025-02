“Recruiting Day”, oltre 300 candidature per il corso di formazione altamente specializzante della SEAS Srl 

Oltre 300 le candidature pervenute per il “Recruiting Day” promosso da South East Aviation Services (SEAS) Srl che si terrà domani, 12 febbraio, nelle sale “ex-museo” della Cittadella Regionale, a Catanzaro, dalle 09:30 alle 15:30.

L’attività rientra nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Giunta Regionale e dal Dipartimento Lavoro con le aziende interessate a investire e assumere in Calabria e sulla scia di quanto già svolto nei mesi precedenti.

La società SEAS Srl è una società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione della flotta di aerei di Ryanair con sede all’Aeroporto di Bergamo dove gestisce 5 hangar che, nel quadro dell’espansione di Ryanair negli scali calabresi e delle iniziative di supporto sviluppate dalla Giunta, ha previsto l’apertura di una base operativa di manutenzione degli aeromobili nello scalo di Lamezia Terme, ad oggi in fase di realizzazione.

L’obiettivo dell’attività del Recruiting è quello di selezionare circa 20-25 candidati per un corso di formazione altamente specializzante della durata di 24 mesi nella sede di Azzano San Paolo (BG) della Aircraft Engineering Academy, ente formativo del gruppo SEAS accreditato ENAC, ai fine di conseguire la Licenza per Manutentore Aeronautico cat. B1.1 (Aeroplani con motore a turbina). L’inizio del corso è previsto indicativamente dal mese di marzo 2025. La retta per la frequenza del corso, pari a circa 16.000 Euro, sarà interamente a carico dell’azienda.

Nello specifico, l’azienda offre: corso di 24 mesi gratuito per il conseguimento della LMA; contratto di assunzione a tempo indeterminato, con qualifica di manutentore aeronautico, al termine del corso di formazione (previsto nel 2027); sede di lavoro iniziale a Bergamo e successivo trasferimento in Calabria al completamento della base operativa.

I requisiti di partecipazione definiti dall’azienda sono: età minima 18 anni; diploma di scuola superiore di secondo grado in ambito tecnico/meccanico o, in alternativa, diploma di secondo grado in altri ambiti ma esperienza professionale nella meccanica; livello di conoscenza della lingua inglese B1; patente di guida cat. B; residenza in Calabria; non aver subito condanne penali e/o restrittive della libertà personale; attitudine ai lavori manuali.

E’ ancora possibile partecipare al Recruiting Day. Occorre registrarsi al seguente form https://lavoro.regione.calabria.it/offerte-di-lavoro/recruiting-days/seas-12-02-2025/form-registrazione-12-02-2025/

Per maggiori info si può consultare il portale del Dipartimento Lavoro alla pagina dedicata: https://lavoro.regione.calabria.it/recruiting-day-di-seas-in-cittadella-il-12-febbraio-le-selezioni/