Guardie mediche ambito Catanzaro, Iemma: “Garantire la continuità assistenziale nel rispetto del diritto alla salute”

“L’ennesima levata di scudi da parte dei sindaci del territorio catanzarese, in particolare dell’area ionica, sui problemi delle guardie mediche ha messo nuovamente in evidenza la necessità di porre in sicurezza il servizio di continuità assistenziale, nel rispetto del diritto alla salute che non può essere calpestato. Bene le rassicurazioni fornite dai vertici sanitari regionali sul fatto che nessuna postazione territoriale sarà soppressa, prima che entri a regime la nuova organizzazione dei presidi che recepisce le direttive nazionali. Questo non basta, però, se nelle more non vengono garantiti ai cittadini il diritto e l’accessibilità alle cure specialmente nelle zone maggiormente esposte al rischio di isolamento.

L’assenza di un numero adeguato di medici, come denunciato dai sindaci, di fatto rende le guardie mediche sempre più sguarnite ed esposte a pericoli per la sicurezza di utenti ed operatori. Un servizio, quindi, che funziona a singhiozzo e che aggrava sempre più il problema del decongestionamento dei pronto soccorso. E’ indispensabile, perciò, che si prenda in mano la situazione assicurando la copertura delle postazioni con il necessario personale medico e dotando le stesse degli strumenti essenziali, che spesso vengono pure a mancare. Se le linee guida di settore rimarcano l’importanza di sostenere la medicina territoriale nella direzione di una maggiore vicinanza e prossimità agli utenti, chi ha responsabilità non può tirarsi indietro.

I sindaci, come ribadito anche nelle precedenti conferenze dell’Ambito, sono uniti per far sentire la voce e i bisogni delle proprie comunità. E’ opportuno, dunque, per pianificare al meglio ogni eventuale ipotesi di riorganizzazione dei servizi, lavorare insieme agli amministratori per garantire la salute e il benessere dei cittadini”.

Lo dichiara la vicesindaca di Catanzaro con delega alla salute, Giusy Iemma.