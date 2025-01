Bando rifiuti, nuovo incontro tra Comune di Catanzaro e sindacati

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio 2025, il previsto incontro tra il sindaco, Nicola Fiorita e l’assessora all’Ambiente, Irene Colosimo – presenti i responsabili ai vari livelli del Settore competente – con le rappresentanze sindacali di FP Cgil, FIT Cisl, UIL Trasporti, FIADEL e SUL. È proseguito così il confronto sul nuovo bando per la raccolta dei rifiuti a cui sta lavorando l’Amministrazione Comunale. La riunione si è svolta, anche in questa occasione, in un clima improntato al dialogo costruttivo, nella comune e confermata di volontà di garantire la qualità del servizio alla cittadinanza insieme con la tenuta dei livelli occupazionali.

A conclusione della discussione, è stato confermato che il bando conterrà il riferimento alla “clausola sociale” così come prevista dall’articolo 57 del Codice degli appalti e dall’articolo 6 del CCNL dei servizi ambientali del 18 maggio 2022, codice contratto K540. Le garanzie di stabilità occupazionale perseguite attraverso la previsione della clausola richiamata sono rivolte a tutti i lavoratori attualmente in servizio senza distinzione di profili.

È stata inoltre effettuata la valutazione del monte ore lavorative. Si è tenuto conto delle tabelle ministeriali del costo del lavoro del comparto, aggiornate al mese di luglio 2024. Sul punto, le OOSS si sono riservate di effettuare una verifica sulla quantificazione delle ore teoriche e di quelle lavorate, riportate dal progetto predisposto dal settore Ambiente di Palazzo De Nobili, rispetto ai valori contenuti nella tabella ministeriale D.D. n.14/2024.