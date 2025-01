Sequestrati all’aeroporto di Lamezia Terme orologi e articoli di lusso contraffatti provenienti da Turchia, Egitto, Cina, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti

Nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia

Terme, in distinte operazioni, hanno sequestrato 12 orologi e 21 articoli di lusso contraffatti trasportati da viaggiatori in arrivo da varie destinazioni come Turchia, Egitto, Cina, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti.

I trasgressori sono stati sanzionati secondo la nuova normativa in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, che prevede ammende fino a 7000 euro. Le perizie condotte sugli orologi, che riproducevano i prestigiosi marchi Audemars Piguet e Rolex, hanno evidenziato il maldestro tentativo di spacciarli per prodotti originali, con un valore commerciale che per il solo Audemars Piguet si sarebbe aggirato intorno a 180.000 euro.

Anche gli ulteriori articoli, tra i quali borse e portamonete griffati Louis Vuitton, Gucci, Hermès e Yves Saint Laurent si sono rivelati contraffatti nonostante gli evidenti sforzi per renderli simili agli originali per caratteri, struttura, veste grafica e dimensione dei marchi.

Le caratteristiche costruttive, la tipologia dei materiali impiegati e il grado generale di confezionamento, rifinitura ed assemblaggio sono risultati non in linea con gli standard qualitativi delle produzioni originali.