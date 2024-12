BORGIA, presentazione libro femminicidio “Oltre la Paura” di Letizia Varano (domenica 15 dicembre ore 17.30)

L’Associazione Verso Itaca, il Comune di Borgia e la Iod edizioni sono lieti di invitarvi alla prima presentazione del libro Oltre la Paura. Maria Elisabeth, una figlia di femminicidio, scritta dalla giornalista Letizia Varano e pubblicata nella collana Cronisti Scalzi, dedicata alla memoria di Giancarlo Siani.

L’evento si terrà domenica 15 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Borgia (CZ) e sarà un’importante occasione per riflettere su un tema di estrema rilevanza sociale: il femminicidio e le sue conseguenze sui figli, vittime invisibili troppo spesso dimenticate.

Programma della Presentazione:

Introduce e modera:

Maria Luigia Gullì, Presidente dell’Associazione Verso Itaca

Saluti istituzionali

Elisabeth Sacco, Sindaco di Borgia

Interventi:

Roberto Chiarella, Docente

Pasquale Testa, Direttore Editoriale Iod

Letizia Varano, Autrice

Testimonianza di Maria Elisabeth Rosanò: protagonista del libro, che condividerà la sua toccante esperienza.





Intervento musicale:

Gruppo Associazione Cimarosa

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Un libro che scuote le coscienze:

Oltre la Paura è molto più di una testimonianza. È un racconto di dolore, coraggio e rinascita che dà voce a chi è rimasto invisibile: i figli delle donne vittime di femminicidio. La storia di Maria Elisabeth, raccolta con sensibilità da Letizia Varano, rappresenta un grido di speranza e un invito a costruire una società più giusta e consapevole.

Letizia Varano, con la sua sensibilità giornalistica, raccoglie la voce della protagonista, Maria Elisabeth, esplorando temi cruciali come la resilienza, l’ingiustizia sociale e il riscatto personale. In una narrazione intima e intensa, Maria Elisabeth ripercorre il suo passato doloroso, dalla perdita della madre alle difficoltà dell’adozione, fino al suo impegno per la sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Giuseppe Ferraro nella sua prefazione in Oltre la Paura. Maria Elisabeth, una figlia di femminicidio mette in evidenza alcuni temi su cui ci invita a una seria e profonda riflessione: La forza della testimonianza, l’unicità del dolore, il femminicidio come offesa alla vita, la necessità di un cambiamento culturale, il ruolo della memoria. Queste riflessioni forniscono una cornice filosofica e morale per comprendere l’importanza del libro e il messaggio che porta, rendendolo non solo una testimonianza personale, ma un manifesto per il cambiamento sociale. Questa prefazione è un invito a riconoscere e combattere le radici profonde della violenza di genere.

Dare spazio alla storia di Maria Elisabeth significa non solo onorare il suo coraggio, ma costruire un futuro migliore, basato sull’amore, il rispetto e la solidarietà.

Vi aspettiamo per un pomeriggio di riflessione e condivisione, accompagnato dalla forza delle parole e dalla bellezza della musica.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO STAMPA IOD

Alessandro Savoia

ufficiostampa@iodedizioni.it

Dettagli del libro