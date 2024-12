La Commissione Bilancio approva il DEFR, Montuoro: “La Calabria terra di opportunità ed investimenti per l’intero Paese”

Lo scorso anno la Calabria ha registrato una ripresa economica significativa, con una crescita del PIL dell’1,2%, e in proiezione la Regione guarda al futuro con importanti ambizioni di sviluppo e competitività. E’ quanto emerso dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027, approvato dalla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, alla presenza dall’Assessore al Bilancio Marcello Minenna. Il documento segna un passo cruciale per la programmazione strategica dell’ente, tracciando linee strategiche per il comparto economico e sociale volte a sostenere la crescita e a superare le difficoltà del passato.

“La Calabria descritta nel DEFR è una regione che sta cambiando volto”, commenta il presidente della Commissione, Antonio Montuoro. “Il quadro delinea un territorio che si proietta sempre più con coraggio verso il futuro. La Calabria, anche da un punto di osservazione esterno, costituisce un centro di opportunità e di investimenti per l’intero Paese e il suo indice di gradimento, insieme a quello di tutto il Sud d’Italia, significa una grande chance che vale per tutta l’Italia”.

Secondo quanto evidenziato nel DEFR, il buon andamento dell’economia è stato trainato principalmente dal settore delle costruzioni, che ha registrato un incremento del 7,4% grazie a incentivi edilizi e investimenti infrastrutturali. Anche il settore terziario ha contribuito positivamente, con un aumento dell’1,7%, sostenuto dal turismo e dal commercio. L’agroalimentare, pilastro dell’economia calabrese, ha continuato a espandersi sui mercati nazionali e internazionali, confermando il valore dei prodotti locali. Inoltre, la vitalità del tessuto imprenditoriale è testimoniata dalla ripresa delle attività economiche, in particolare nel turismo e nel commercio online.

Come sottolineato dal Presidente Montuoro, le infrastrutture si confermano centrali per il rilancio della regione. Il Porto di Gioia Tauro consolida il suo ruolo come uno dei principali hub logistici del Mediterraneo, mentre gli aeroporti calabresi hanno visto un incremento del traffico passeggeri del 12%. Questi risultati posizionano la Calabria come una piattaforma strategica per i collegamenti tra Europa e Mediterraneo, un ruolo che richiede investimenti mirati e politiche di sostegno per essere pienamente valorizzato.

Anche il turismo mostra dati incoraggianti, con un aumento dell’11,7% rispetto agli anni precedenti e 1,7 milioni di arrivi nel 2023. Questo successo è stato possibile grazie a campagne promozionali mirate e alla valorizzazione del patrimonio culturale, che hanno migliorato l’attrattività della regione. La crescita del turismo riflette una Calabria che riesce a coniugare bellezze naturali, cultura e capacità organizzative, rafforzando la propria immagine a livello nazionale e internazionale.

Sul fronte del mercato del lavoro, si registra un miglioramento significativo. L’occupazione ha raggiunto il 56,8% per gli uomini e il 32,6% per le donne nella fascia 15-64 anni, con politiche attive che favoriscono l’ingresso dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro. Sebbene il fenomeno dei NEET rimanga una questione complessa, le iniziative in corso stanno contribuendo a ridurre il numero di giovani che non studiano né lavorano.

Il DEFR evidenzia anche importanti progressi in sanità. La gestione economico-finanziaria delle aziende sanitarie è migliorata, mentre gli investimenti in edilizia sanitaria, sostenuti dal PNRR, stanno portando avanti progetti cruciali come la costruzione di nuovi ospedali. “Un passo significativo verso una sanità regionale più efficiente e vicina ai cittadini – aggiunge Montuoro – con l’obiettivo di uscire dal commissariamento che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni”.

Anche l’attenzione all’ambiente emerge come un punto di forza del documento. La Calabria ha aumentato la produzione di energia da fonti rinnovabili e il numero di impianti fotovoltaici, segnando un passo decisivo verso la transizione ecologica. La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile integra tutela ambientale e crescita economica, dimostrando una visione di sviluppo equilibrata e orientata al futuro.

Infine, il DEFR sottolinea il ruolo fondamentale dei fondi europei e del PNRR. “L’efficienza nell’utilizzo di queste risorse – conclude il Presidente della Commissione Bilancio – ha permesso di finanziare progetti infrastrutturali e programmi di inclusione sociale, riducendo i divari territoriali e rafforzando il tessuto imprenditoriale. Questo dimostra una crescita nella capacità di attrarre e gestire investimenti, fondamentale per affrontare le sfide del futuro”.