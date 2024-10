Insediamento nuovo questore di Catanzaro, congratulazioni della Camera di Commercio

«Ho molto apprezzato le parole del nuovo questore, Giuseppe Linares, all’atto del suo insediamento a Catanzaro. Nella Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia troverà senz’altro una istituzione aperta al confronto e pronta alla leale collaborazione per ogni utile iniziativa rivolta alla diffusione dei principi di legalità e al sostegno delle imprese e dell’economia sana». È quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

«L’ente camerale in questi mesi si è resa partecipe di attività, in sinergia con le altre istituzioni del territorio, volte a sostenere quel sistema imprenditoriale che quotidianamente lavora per la crescita sociale ed economica della nostra terra. Siamo convinti che, in continuità con quanto già realizzato con il precedente questore Paolo Sirna che ringrazio per l’attività svolta in questi anni, potremmo proseguire nel solco di una fattiva cooperazione. Congratulazioni per il nuovo incarico e auguri di buon lavoro».