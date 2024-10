Iemma e Barberio: “Avviata messa in sicurezza area Santa Maria”

Presto l’area attrezzata nella zona dell’ex circoscrizione di Santa Maria tornerà ad essere pienamente fruibile in sicurezza per tutte le famiglie. Sono partiti i lavori di sistemazione dello spazio verde nel centro abitato del quartiere, grazie ad un primo intervento programmato dall’amministrazione comunale. “L’iter avviato negli scorsi mesi, con il reperimento dei fondi necessari per i lavori, è giunto oggi alla sua fase operativa con le prime operazioni che permetteranno di mettere in sesto i giochini e le panchine dell’area”, commentano la vicesindaca Giusy Iemma e il consigliere comunale Antonio Barberio. “Dopo anni di abbandono, il parchetto potrà scoprire una seconda vita, tornando ad essere un punto di riferimento per il tempo libero e l’aggregazione. E’ un altro esempio della considerazione che il sindaco Fiorita e la sua squadra hanno inteso rivolgere verso i quartieri, con la volontà di restituire dignità agli spazi comuni e offrire ai residenti la possibilità di tornare a frequentarli con la massima serenità. Un tassello significativo della visione di rigenerazione urbana e di inclusione sociale a cui questa amministrazione è orientata, in tutti i settori, per ridare vitalità e funzioni ad ogni quartiere e rendere la città sempre più a misura di famiglia. Non solo, l’area sarà interessata da una più ampia riqualificazione, con l’installazione della videosorveglianza, anche alla luce dell’idea di realizzare la vicina biblioteca di quartiere. Per Santa Maria una bella intuizione che contribuirà a rendere più attrattivo l’intero quartiere”.