Catanzaro, Corsi e Costanzo: “Sì Notte Piccante ma rispettando decoro urbano, commercianti e cittadini”

“Siamo e saremo sempre favorevoli alle grandi manifestazioni in città e, in particolare, a quelle che riescono a popolare il centro storico come ‘La Notte Piccante’. Al contempo, riteniamo che l’Amministrazione (che patrocina l’evento) debba pretendere dagli organizzatori il rispetto nei confronti di chi il centro storico lo vive ogni giorno, quindi i residenti, e del decoro urbano. Partendo da quest’ultimo aspetto, la precedente edizione (così come altre recenti rassegne) ha lasciato gli spazi pubblici in pessime condizioni, se non addirittura danneggiamenti. Invitiamo pertanto il neo assessore al Patrimonio a vigilare attentamente e gli chiediamo se è stata prevista una polizza fidejussoria da escutere in caso di danni alla pavimentazione. Non è più accettabile che gli stand del food delle rassegne riversino nella fognatura e sull’asfalto gli scarti provocando cattivi odori per giorni e permanenti chiazze al basolato. Chi rompe, paga.

Chiediamo inoltre che i vigili urbani siano presenti e non consentano l’installazione degli stand di fronte gli ingressi delle attività commerciali poiché subirebbero un’ingiustizia dovendosi sobbarcare per intero il pagamento delle tasse senza avere, a differenza di altri, alcuna agevolazione dagli enti pubblici. Così come in fase di allestimento, siano sanzionati i titolari di quei veicoli che occupano abusivamente i posti assegnati alle persone disabili. Abbiamo inoltre ricevuto una delegazione di residenti del centro. Il loro timore è di rimanere ostaggi per tre giorni consecutivi. Dunque, chiediamo al sindaco, che ha la delega alla viabilità, di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non penalizzare eccessivamente i cittadini che hanno diritto a muoversi e parcheggiare con serenità. In definitiva, Notte Piccante sì ma nel rispetto di tutti”.

Così in una nota stampa i consiglieri comunali Antonio Corsi e Sergio Costanzo.