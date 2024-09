Levato: via Ranieri discarica a cielo aperto, ma comune e provincia si rimpallano la responsabilità degli interventi

“C’è una situazione incresciosa che mette a serio rischio l’igiene pubblica in una strada ad alta densità di traffico. Via Ranieri, nel quartiere Santa Maria, da qualche tempo è diventata una discarica a cielo aperto ricolma di rifiuti di ogni genere gettati dagli incivili che non hanno a cuore il decoro urbano”. Lo sostiene il capogruppo di Forza Italia, Luigi Levato. “L’arteria, a livello di competenze, rientra in quella zona grigia che vede il Comune e la Provincia di Catanzaro rimpallarsi la responsabilità degli interventi con il grave rischio che la situazione possa degenerare. La commissione igiene ha messo nero su bianco la criticità che riguarda le strade urbane di competenza della Provincia, chiedendo di garantire la pulizia del verde e la bonifica di rifiuti. In un caso così grave come quello di via Ranieri, il Comune però potrebbe effettuare preliminarmente i lavori e rivalersi, poi, a danno nei confronti dell’ente intermedio. Auspico, dunque, che una soluzione venga presa al più presto, in un modo o nell’altro, anche perché la strada confida con un canale di scolo ed è forte il pericolo che, in caso di piogge, la presenza di rifiuti possa generare evidenti danni di tipo ambientale. Ciò non toglie l’esigenza che l’amministrazione, anche tramite le fototrappole, persegua le condotte illecite di chi non rispetta le regole per la corretta raccolta differenziata”.