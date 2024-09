Comune di Catanzaro: pubblicato l’avviso sulla short list perito-istruttore demaniale per attività in materia di usi civici sui terreni

Il settore Patrimonio di Palazzo de Nobili informa che è consultabile sul sito del Comune, nell’area bandi, l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente all’iscrizione alla short list comunale per la nomina a perito-istruttore demaniale riguardo alle attività in materia di usi civici sui terreni ricadenti nel Comune di Catanzaro. I soggetti interessati possono presentare domanda, entro la scadenza delle ore 12 del prossimo 20 settembre, utilizzando i modelli scaricabili dallo stesso portale all’indirizzo https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-esplorativo-per-acquisizione-manifestazioni-di-interesse-per-liscrizione-alla-short-short-list-comunale-per-la-nomina-a-perito-istruttore-demaniale-per-le-attivita-in-materia/