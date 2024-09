Progetto speciale di Armonie d’Arte Festival, Catanzaro Contemporary Dance – Explorer & Award

Al via CATANZARO CONTEMPORARY DANCE – EXPLORER & AWARD, un progetto speciale ambizioso in seno alla più ampia progettazione di ARMONIE D’ARTE FESTIVAL, ideato e diretto da Chiara Giordano, che mira a valorizzare un’area artistica – la danza contemporanea – di forte valore culturale ma non sempre sufficientemente conosciuta e apprezzata, e nel contempo ad assegnare al capoluogo di regione il ruolo di traghettatore di un pubblico sia tecnico che di target trasversale, sia locale che nazionale e internazionale.

Si tratta di una prima edizione che apre la pista a un contenuto che avrà 2 direttrici fondamentali: scoprire e valorizzare il mondo della danza contemporanea e assegnare valore.

Il programma prevede 4 azioni principali: uno spettacolo su uno specifico tema scelto invitando coreografi e compagnie a interpretarlo, un riconoscimento a cura di esperti che si sostanzia nell’assegnazione di una produzione originale per l’anno successivo all’interno del Festival, un set di stage e workshop per giovani e studenti della danza, un set di incontri con il pubblico per esplorare insieme lo spettacolo e più in generale la danza contemporanea della scena nazionale e internazionale attuale.

Per questo anno, i primi passi muovono il 12 settembre alle ore 21.00 dal Teatro Politeama di Catanzaro con uno spettacolo dedicato all’anniversario pucciniano: 4 piece di 4 principali compagnie e coreografi under 35 di profilo e carriera nazionale e internazionale, di circa 15/20 minuti ciascuna, sulle 4 delle figure femminili più note del grande Maestro del melodramma: “Le immortali amate” su musiche delle stesse opere di Giacomo Puccini (Manon Lescaut, Boheme, Tosca, Turandot).

Con allestimento particolare, intimo e piuttosto immersivo, per esplorare più da vicino la danza e nel contempo consentire la presenza di autorevoli figure di settore per l’indicare la produzione originale del 2025.

In scena quindi Equilibrio dinamico con le coreografie di Roberta Ferrara, Create Danza con le coreografie di

Filippo Stabile, Cornelia con le coreografie di Nyko Piscopo e Oltrenotte con le coreografie di Lupa Maimon. Nei 2 giorni di prova e spettacolo, si svolgeranno workshop e stage a cura delle stesse compagnie invitate, e prima dello spettacolo, nel foyer, si svolgerà un incontro con il pubblico come un viatico che favorisca comprensione e sintonia con questa danza che, non ballettistica, “si spinge oltre la bellezza estetica – ci dice Chiara Giordano – esprimendo un mondo emozionale dinamico, intenso, persino fibrillante e sempre in movimento al passo con i tempi, e forse, proprio per tutto questo, talora anche poco compreso. Eppure incanta, e canta un umanesimo sempre denso di creativa artistica”.

Questo progetto speciale è realizzato con il patrocinio del Comune di Catanzaro e in Partnership con la Fondazione Politeama che, come massimo teatro cittadino e regionale, lo accoglie e sostiene poiché, seppur nascente, è all’interno di un Festival consolidato e di grande rilievo alla sua XXIV edizione ed esprime già una proiezione strategica per il futuro, ponendo Catanzaro come epicentro della danza contemporanea globale.

Inoltre questo speciale progetto si sviluppa in collaborazione e coproduzione con Ramificazioni Festival, unico Festival di danza d’autore in Calabria, riconosciuto dal Ministero, con una proposta di rango e una proiezione internazionale.

Per presentare l’importante progetto nel suo complesso, la Fondazione sostiene le spese di ticketing, offrendo i biglietti al pubblico e rendendo così l’accesso gratuito per tutti allo spettacolo del prossimo 12 settembre ore 21,00 al Teatro Politeama e alle altre attività del programma. Altre info su www.armoniedarte.com e sui canali social del Festival.