Bosco, Presidente del Consiglio comunale di Catanzaro: “Ufficio per la tutela degli animali altro tassello di un’amministrazione attenta e sensibile”

Dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco: “Con l’istituzione dell’Ufficio per la tutela degli animali si porta finalmente a compimento un iter che ha visto la squadra al governo della città farsi parte attiva e propositiva di un percorso mirato a restituire centralità alla dignità e al benessere degli amici animali. La delibera dell’ultima seduta di giunta ha, infatti, formalizzato la nascita di un nuovo punto di riferimento amministrativo, incardinato nel settore Ambiente, che sarà deputato a tradurre in obiettivi e risultati concreti quanto già disciplinato dall’apposito regolamento varato due anni fa. In primis, l’Ufficio si occuperà di promuovere iniziative di sensibilizzazione, crescita culturale ed educativa sui temi della tutela degli animali, puntando a migliorare i livelli di informazione e conoscenza delle norme che regolano la materia.

Altrettanto importante sarà l’impegno, messo nero su bianco, nella costruzione di relazioni con le Associazioni protezionistiche e animaliste presenti sul territorio, con lo scopo di assicurare un efficace coordinamento delle iniziative in programma. Naturalmente, queste attività non avrebbero effetti se non attraverso la sensibilizzazione dei cittadini su tutto ciò che concerne la tutela e la protezione degli animali. Ed è per questo, nell’ottima di un servizio di prossimità, che l’Ufficio comunale sarà destinato anche alla raccolta di proposte e segnalazioni utili, coinvolgendo la comunità, e in particolare i tanti volontari presenti, nell’obiettivo di migliorare le condizioni per il rispetto degli animali in città. Non secondaria, anche la funzione che l’UTA potrà avere nel raccordarsi con gli altri enti territoriali e, nello specifico, con il servizio veterinaria dell’Asp di Catanzaro e per tutte le iniziative in campo professionale. Un risultato centrato grazie all’impegno portato avanti finora, in maniera egregia, dall’assessore Nunzio Belcaro.

Accogliamo, quindi, con grande entusiasmo questo traguardo che è un altro tassello integrante della visione di un’amministrazione più sensibile e al passo con i diritti di ogni categoria”.