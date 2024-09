Il 10 settembre fiaccolata commemorativa a 24 anni esatti dalla tragedia del Camping “Le Giare” promossa da Unitalsi, Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e Comune di Catanzaro. Tredici rami di castagno per ricordare le vittime

La Sezione Unitalsi di Catanzaro, insieme all’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e al Comune di Catanzaro, promuove una fiaccolata commemorativa a 24 anni esatti dalla tragedia del Camping “Le Giare”.

Martedì 10 settembre, alle ore 21, l’intera comunità catanzarese si muoverà dal Complesso monumentale del San Giovanni nel ricordo commosso delle tredici vittime.

Per l’occasione, anche il Mabos – Museo d’arte del bosco della Sila, che dal 2017 opera fattivamente nel territorio della Sila piccola, sarà presente con un’azione simbolica, di partecipazione e solidarietà.

Si stanno infatti preparando, per la serata commemorativa, 13 rami di castagno – tanti quante sono state le vittime dell’alluvione – che verranno temporaneamente collocati su corso Mazzini, colorati dai bambini del progetto Sila Solidale, di cui il Museo è Partner – un progetto promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia e che vede coinvolti i comuni di Sorbo San Basile, Taverna, Pentone e Albi a favore di bambini in età scolare che gratuitamente trovano appiglio e sostegno grazie a molte figure professionali messe in campo.

L’attività creativa in questione, finalizzata alla partecipazione di un evento commemorativo di grande valore per la comunità catanzarese e non solo, aiuterà i bambini, che lavoreranno nello spazio Serra Laboratorio del Mabos e con gli strumenti che qui si metteranno a disposizione, a comprendere la forza sociale dell’esperienza creativa, quando questa diventa condivisione e sublimazione di una causa collettiva.