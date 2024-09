Procopi: ok al progetto esecutivo messa in sicurezza strada via Curtatone

“Con l’approvazione del progetto esecutivo, da parte della giunta comunale, dei lavori di messa in sicurezza della strada di via Curtatone, può entrare nella fase più strettamente operativa un intervento strategico molto atteso da tutti i residenti di località Barone”. Lo annuncia la consigliera comunale Giulia Procopi (Noi con l’Italia). “Si tratta di un’opera per cui il Comune di Catanzaro ha a disposizione una somma di 99mila euro, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Calabria, e che risponde ai bisogni essenziali di sicurezza per un’area particolarmente esposta ai rischi legati alle piogge. Infatti, grazie a questo intervento, si riuscirà non solo a garantire il rifacimento del manto stradale, ma anche la sostituzione dei tombini e la realizzazione di nuove caditoie che svolgono una funzione fondamentale dal punto di vista della prevenzione del rischio idrogeologico. Si potranno, quindi, superare difficoltà e disagi che si arrecano alla circolazione, specialmente in coincidenza del maltempo, assicurando così una corretta regimazione delle acque nell’intera area oggetto dei lavori. L’amministrazione comunale, grazie al lavoro delle figure interne agli uffici tecnici, si è mossa concretamente dando il via libera alla progettazione con l’obiettivo di spendere nel migliore dei modi le risorse disponibili: l’auspicio – conclude Procopi – è che l’iter possa così proseguire, in maniera spedita, verso l’affidamento e l’inizio dei lavori”.