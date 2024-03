Catanzaro, Procopi: “Via libera alla convenzione tra Comune e Regione per la messa in sicurezza di via Curtatone”

Un altro passo concreto verso un’importante opera di riqualificazione e di manutenzione di una delle principali arterie del quartiere Barone. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Giulia Procopi, che esprime il proprio compiacimento per il via libera della giunta allo schema di convenzione di finanziamento tra il Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria e il Comune di Catanzaro, finalizzato alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della sede stradale di via Curtatone. “Si tratta di lavori per cui, nei mesi scorsi, era stato programmato un finanziamento di circa 100mila euro e che presto, grazie a questo nuovo adempimento, entreranno nella fase operativa, consentendo di porre di fine a criticità relative alla sicurezza e la viabilità che attendono da tempo di essere risolte. Il positivo lavoro effettuato dal settore Gestione del territorio e dall’assessore Raffaele Scalise nel reperire i fondi, messi a disposizione dalla Regione, permetterà, quindi, di dare seguito ad un’istanza che avevo sollecitato a nome di tutti i residenti di Barone. Gli interventi su via Curtatone prevedono, tra le altre cose, la sistemazione del manto stradale, la sostituzione dei tombini e la realizzazione di nuove caditoie. Dopo la firma della convenzione – conclude Procopi – attendiamo quindi l’affidamento per l’avvio dei lavori che, sul fronte della circolazione e della corretta regimentazione delle acque, assumono una rilevanza strategica per la popolosa area est della città”.